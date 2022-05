Mosella Palla vince il concorso della torta co' bischeri

"Grazie ai sette partecipanti al concorso della torta co' bischeri - commentano Sandro Petri (coordinatore dell'evento) e Lucia Scatena (vicesindaca di San Giuliano Terme) -, un altro felice 'ritorno' in Agrifiera: il loro contributo è stato prezioso per la giornata conclusiva dell'edizione 2022. Questo buon numero di partecipanti, superiore a quello delle ultime edizioni della fiera, è stato possibile anche grazie alla facoltà di poter partecipare al concorso anche con un pezzo di torta, scelta che ha agevolato e aperto ulteriormente la partecipazione. Ringraziamo i produttori che hanno contribuito a comporre il cesto con i loro prodotti, le cuoche di Geste e Andrea Corradino per la giuria e arrivederci a tutti al prossimo anno!".