Esce 'Ti renderò felice', romanzo del sanminiatese Samuele Corsi

In libreria e negli store digitali è uscito il libro di Samuele Corsi, 37enne residente a San Miniato. Creatore della pagina Facebook 'Le parole di un bischero' - che raccoglie pensieri sparsi e informazioni sulle sue attività editoriali - ha dato alle stampe il romanzo 'Ti renderò felice' con Pluriversum Edizioni, casa editrice di Ferrara.

Questa la sinossi: "Una reclusione che genera e nutre una disperata follia. Racconti avvolgenti, nebbiosi, sospesi in una dimensione assolutamente onirica. Parole crude e delicatissime che conducono il lettore in un allucinante percorso attraverso la vita, la morte, l'amore, come in una delirante poesia. Parole come note suonate per soddisfare un Dio ambiguo, fino all'ultimo rantolato respiro".