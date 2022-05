Cade dalla bici e precipita per dieci metri, interviene Pegaso

Un cinquantenne si è ferito all'Elba dopo una caduta in bicicletta. L'uomo, originario del Trentino, è precipitato per quasi dieci metri dopo essere caduto dalla bici e ha riportato varie fratture e escoriazioni. Il fatto è avvenuto nella mattinata di lunedì 2 maggio a Terra Nera, vicino al laghetto, nel comune di Porto Azzurro. Sul posto la Pubblica Assistenza di Porto Azzurro e la municipale. Le condizioni del ferito hanno però costretto a chiamare Pegaso, che è atterrato sulla spiaggia e ha portato il cinquantenne in ospedale a Pisa.