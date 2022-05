Il parrucchiere empolese Simone Borghini ancora in Rai per 'The Band'

Simone Borghini, del salone 'Compagnia degli artisti. Autori di colore a regola d arte' di Empoli, è stato chiamato nuovamente dalla produzione Rai come parrucchiere ufficiale per il nuovo programma televisivo "THE BAND "un concorso musicale di band emergenti con la prima messa in onda dal 22 aprile per 4 serate, ogni venerdì fino al 13 maggio, direttamente dal Teatro Verdi di Montecatini.

Simone ha messo le mani nei capelli di vari artisti ospiti come super giuria: Asia Argento,Gianna Nannini, Carlo Verdone. Come tutor delle band: Irene Grandi, Dolce Nera, Rocco Tanica,Giusi Ferreri Marco Masini, Federico Zampaglione, Francesco Sarcina, Enrico Nigiotti; presentatore Carlo Conti. Con 2000 candidati da tutta Italia sono state selezionate 16 band per poi decretare all'ultima puntata la vincitrice al teatro Verdi di Montecatini Terme rai1 e rai play.