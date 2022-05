In Toscana la sfida della sostenibilità passa dai Comuni e dai territori

Anci Toscana, insieme alla Regione e alla Scuola Superiore Sant'Anna, sta portando avanti "SostebilMENTE locale", progetto sul tema dell'ambiente e della sostenibilità per definire le strategie locali e le azioni per raggiungere, o perlomeno avvicinarsi il più possibile, agli obiettivi dell'Agenda 2030 dell’Onu; Agenda che che fissa le linee guida e i 17 obiettivi per trovare soluzioni comuni alle grandi sfide aperte, che vanno dalla povertà ai cambiamenti climatici, dal degrado dell'ambiente alle crisi sanitarie. Per la Toscana, un percorso che passa in primis dai territori e dai Comuni, attraversando tutti i settori dello sviluppo e della buona amministrazione.

Conclusa la fase di indagine con una serie di webinar straordinariamente partecipati, il progetto apre una nuova nuova fase, con una serie di incontri territoriali partecipativi, per individuare e condividere le azioni locali di attuazione della strategia regionale di sostenibilità. Si tratta di cinque percorsi di partecipazione sviluppati su altrettante macro aree geografiche omogenee: mare, montagna, aree rurali, aree urbane e città metropolitana; tre appuntamenti per ogni percorso, con focus tematici di discussione finalizzati a individuare azioni locali di attuazione della strategia regionale di sostenibilità, in una prospettiva quanto più possibile di livello sovracomunale.

Il primo ciclo di incontri sarà dedicato ai territori montani e prenderà il via a Pratovecchio Stia il prossimo 5 maggio (in presenza e in streaming) con una prima parte seminariale di inquadramento del tema e un primo focus a carattere partecipativo sulla sostenibilità ambientale, per poi proseguire con due incontri online il 10 e il 12 maggio, dedicati rispettivamente a sostenibilità sociale ed economica. Il focus del 5 maggio prevede gli interventi di Nicolò Caleri, sindaco di Pratovecchio Stia e delegato Politiche per Controesodo Anci Toscana; Luca Marmo delegato Montagna Anci Toscana e sindaco di San Marcello Piteglio; Nora Annesi Scuola Superiore Sant’Anna; David Tei Regione Toscana; Elena Conti Anci Toscana.

Qui il programma

Fonte: ANCI Toscana