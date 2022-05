Lavoro a Empoli, Sovigliana e San Miniato: le offerte per maggio 2022

Dopo il Primo Maggio, festa dei lavoratori, cerchiamo di dare un lavoro anche a chi ne è sprovvisto. Lo facciamo tutti i lunedì con la vetrina dell'agenzia Synergie Italia - filiale di Empoli, in esclusiva su gonews.it.

Ogni lunedì proporremo alcune offerte di lavoro a disposizione dei nostri lettori (qui le offerte della scorsa settimana)

Per candidarsi alle nostre offerte basta iscriversi sul sito www.synergie-italia.it oppure chiamare allo 0571/711499 o inviare una mail all’indirizzo empoli1@synergie-italia.it

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTE/I ORLATURA CON APPRENDISTATO FINALE

Le risorse selezionate, grazie a un iter di formazione gratuito della durata di 240 ore, saranno assunte con contratto di APPRENDISTATO presso le aziende promotrici del progetto con la mansione di orlatore o orlatrice e avranno la possibilità di: Conoscere da vicino il settore calzaturiero e apprendere il mestiere di ADDETTI ALLA PREPARAZIONE e ORLATURA della tomaia per calzatura; Entrare in contatto con le principali aziende del territorio e del settore, che seguiranno i corsisti sia durante l’iter selettivo che durante il percorso di formazione.

I candidati ideali sono in possesso dei seguenti requisiti:

Età di apprendistato

Attitudine a svolgere lavori manuali in contesti di produzione

Doti di precisione e capacità di lavorare nel rispetto dei tempi assegnati e degli standard qualitativi richiesti. Ti offriamo un percorso formativo gratuito propedeutico all’inserimento in apprendistato come addetto/a PREPARAZIONE e ORLATURA presso rinomati calzaturifici della zona.

Luogo di Lavoro: Circondario Empolese Valdelsa (Malmantile, Fucecchio, San Miniato ecc)

Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/addettie_orlatura

GRUISTA EDILE

La risorsa, mediante l'utilizzo di camion con gru, si occuperà di rifornire i vari cantieri con i materiali occorrenti e, laddove necessario, dovrà prestare la propria manodopera e guidare mini escavatore. La risorsa deve possedere comprovata esperienza nel settore edile e stradale, deve essere in possesso della patente C, pantentino per gru su camion e per mini escavatore.

Luogo di lavoro: Empoli

Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/gruista_edile

OPERAI TURNISTI SETTORE CHIMICO

Le risorse saranno inserite nella linea di produzione a ciclo continuo. l candidati ideali devono presentare i seguenti requisiti: Diploma, preferibilmente in ambito elettrico, elettrotecnico o chimico, Esperienza (anche minima) in produzione, Disponibilità a lavorare su turni.

Luogo di lavoro: Sovigliana-Vinci

Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/operai_turnisti_settore_chimico

OPERAI SETTORE CALZATURIERO

Le risorse verranno inserite all’interno del team di produzione al fine di ricoprire differenti fasi dell'attività di montaggio della calzatura. In particolare si ricercano persone addette alla spazzolatura, grattatrura e scatolatura della scarpa. I candidati devono aver maturato esperienza in una delle mansioni descritte.

Luogo di Lavoro: Circondario Empolese Valdelsa / Malmantile

Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/operai_settore_calzaturiero

ADDETTO/A PAGHE PART TIME

La risorsa inserita in un contesto ben organizzato e strutturato si occuperà di: inserimento, verifica presenze ed elaborazione cedolini; Attività legate al Contratto Collettivo del Commercio; Supporto nelle operazioni amministrative aziendali. Si richiedono pregressa esperienza nella medesima mansione di almeno 2 anni ed un Diploma in Ragioneria o Laurea in consulente del lavoro. Dinamismo, affidabilità e precisione completano il profilo.

Luogo di lavoro: Empoli

Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/addettoa__paghe_part_time

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO/A CONCESSIONARIA AUTO

La risorsa si occuperà della totale gestione e coordinamento del reparto amministrativo con il compito di garantire alla direzione lo svolgimento delle regolari operazioni ad esso assegnate. Si richiedono spiccate doti di leadership, capacità operative per realizzare sia i documenti relativi al bilancio sia la contabilità riferita alle transazioni finanziarie.

Luogo di lavoro: Circondario Empolese-Valdelsa

Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/responsabile_amministrativoa_concessionaria_auto

