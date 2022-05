Pandemia e conseguenze sulla salute, patto tra Ordine Psicologi e Anci

La pandemia ha avuto effetti eclatanti sul benessere psicologico: disagio diffuso, ansia, sintomi depressivi. Ed ecco allora come sia importante promuovere il benessere dei cittadini, attraverso la promozione di competenze psicologiche negli ambiti d’intervento del sistema dei servizi sociali e locali integrati.

E’ l’obiettivo del protocollo d’intesa stipulato lo scorso febbraio e siglato oggi a Prato dal presidente Anci Toscana e sindaco di Prato Matteo Biffoni e dalla presidente dell’Ordine degli psicologi della Toscana Maria Antonietta Gulino. Si tratta di un accordo già in vigore a livello nazionale.

Tra gli obiettivi quello di promuovere collaborazioni per azioni di formazione degli uffici comunali toscani, la collaborazione a progetti di formazione regionale, nazionale e europei con forme di partenariato in cui saranno definiti i rispettivi impegni sulla base degli specifici bandi e il rafforzamento della collaborazione e i contatti tra il Servizio sociale territoriale e l’Ordine degli Psicologi per aumentare le capacità di risposta all'utenza e favorire interventi multiprofessionali integrati.

In particolare, si farà riferimento sia alla tutela dei diritti di cittadinanza, della genitorialità, delle dinamiche familiari con specifico riferimento alle povertà e alle problematiche connesse alla marginalità sociale, all’emergenza e alla prevenzione, che all’impatto degli ambienti sulle caratteristiche psicologico-sociali di individui e collettività.

“Gli psicologi supportano i progetti e i servizi dei vari Comuni, una professionalità che fa la differenza soprattutto in questa fase di post-pandemia – commenta Maria Antonietta Gulino, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Toscana –. Avere una rete territoriale diffusa di psicologi sui territori potrà rivelarsi fondamentale per supportare gli effetti di quella che, in due anni, è diventata anche un’emergenza psicologica”.

"Rinnovare la collaborazione con l'Ordine degli Psicologi - dice il presidente di Anci toscana Matteo Biffoni - è fondamentale soprattutto in questo momento storico, in cui ai servizi dei Comuni è richiesto uno sforzo particolare nel supporto ai cittadini, particolarmente provati da questi anni di pandemia”.

Fonte: Ordine degli Psicologi toscani