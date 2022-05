Pensieri Binari, grande successo per la mostra di Eleonora Vanni

Una libreria gremita per l'inaugurazione di 'Pensieri Binari', la mostra delle opere di Eleonora Vanni che resterà visibile negli spazi della libreria La San Paolo Libri & Persone di Empoli fino al 28 maggio. L'esposizione è basata sul ‘gioco’ dei fake portrait, sull’incrocio delle immagini di viaggiatori in treno con pensieri e professioni futuribili.

“Con questa mostra – ha spiegato Eleonora Vanni– ho provato a coniugare aspetti differenti della mia vita e della mia esperienza: quella del lavoro sociale e quella artistica. È infatti un'esposizione che racchiude un'idea di futuro e che parte proprio dal lavoro: ci sono professioni che non esistono più, ma ci sono anche lavori da ripensare e lavori tutti da inventare. Questi dipinti provano a fornire uno spaccato di questi aspetti, ad immaginare il lavoro di chi, ad esempio, incrociamo per un semplice viaggio in treno”.

E proprio per ricreare l'ambiente del viaggio, così penalizzato dall'epoca pandemica la libreria ha pensato ad un allestimento a tema. All'inaugurazione hanno partecipato anche l'assessora alla cultura del Comune di Empoli Giulia Terreni e l'assessora regionale Alessandra Nardini.

“Questa mostra – ha detto l'assessora regionale - ci parla di una società che sta cambiando, delle sfide che dobbiamo accettare e governare per poter pensare al lavoro del futuro. Ci fa riflettere, in maniera estremamente originale, sulle sfide occupazionali che dovremo affrontare”.