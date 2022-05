Ad Arezzo primo match point per l'Abc Solettificio Manetti

Dopo la vittoria in gara-1, sale l’adrenalina per il secondo atto della serie tra Abc Solettificio Manetti e Scuola Basket Arezzo, serie che giovedì alle ore 21 si sposta sul parquet aretino per gara-2. Una sfida che offrirà all’Abc il primo match point di questi quarti di finale: in caso di vittoria, infatti, i gialloblu staccheranno il pass per la semifinale playoff senza passare dalla fatidica “bella” che invece, in caso di sconfitta, riporterà la serie al PalaBetti domenica prossima.

E se è vero che stavolta la pressione sarà tutta sui padroni di casa, obbligati a vincere per restare in corsa, è vero altrettanto che proprio questa consapevolezza potrebbe rappresentare il punto di forza della squadra di casa, alla quale si unirà il sostegno del pubblico aretino. Fondamentali saranno dunque l’approccio alla gara e la capacità di mantenere nervi saldi ed intensità costante per tutti i quaranta minuti.

Un’Abc chiamata a confermare quanto di buono emerso domenica scorsa al PalaBetti, quando ha saputo allungare nella prima parte per poi blindare il risultato nella seconda, con in più la necessità, e la consapevolezza, di doverlo fare su un campo sempre ostico. D’altronde si sa che in queste sfide l’aspetto emotivo gioca un ruolo fondamentale e molto spesso è la testa a fare la differenza. A maggior ragione quando in palio c’è una semifinale playoff.