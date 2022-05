Bandiera sul Ponte di Mezzo per celebrare la Croce Rossa. L’8 maggio la Giornata mondiale

Il Comune di Pisa anche quest’anno promuove la Giornata internazionale della Croce Rossa in programma il prossimo 8 maggio. Un’occasione per ricordare l’impegno, prezioso e costante, e il lavoro di soccorso che da oltre un secolo e mezzo, milioni di volontari della Croce Rossa, svolgono in tutto il mondo. La festività cade il giorno della nascita di Henry Dunant, considerato il fondatore dell'associazione e premio Nobel per la Pace.

«Con estremo piacere anche quest’anno abbiamo aderito alla richiesta di promuovere e celebrare la Giornata internazionale della Croce Rossa – dice la vicesindaco del Comune di Pisa Raffaella Bonsangue -. Per me, che sono anche volontaria dell’associazione, è un’emozione doppia celebrare questa ricorrenza, in un particolare momento storico, con la tragedia dell’Ucraina in corso a poche centinaia di chilometri da casa nostra. Questa occasione serve anche per riflettere sull’importanza del diritto internazionale umanitario».

Questa mattina, insieme a una delegazione della CRI di Pisa, è stata issata sul Ponte di Mezzo, la bandiera della Croce Rossa Italiana, che sventolerà sino a domenica, come simbolico gesto di vicinanza e riconoscenza per le iniziative condotte sul territorio a favore della collettività, volte alla tutela ed al benessere dell’uomo. Un altro vessillo, in cui campeggia la croce rossa, è stato esposto su Palazzo Gambacorti, sede del Comune di Pisa.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa