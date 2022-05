Diventare parrucchieri gratis con un corso finanziato dalla Regione: in Valdinievole puoi farlo con Formatica

Come ha iniziato Aldo Coppola, uno dei più famosi parrucchieri d’Italia e nel mondo? Come tanti, frequentando l’accademia e lavorando contemporaneamente nel salone del padre. Insomma, facendo convivere lo studio con tanta pratica (e tanto sudore). Che è poi il segreto di ogni processo formativo che si rispetti: studiare e poi sperimentare, sbagliare, riprovare, affinare la tecnica e alla fine dar sfogo al proprio estro, stupendo il maestro.

Quello dell’acconciatore è sì un mestiere, ma allo stesso tempo è anche un’arte: i capelli sono un biglietto da visita, c’è chi ci tiene in maniera maniacale. E allora, per regalare una carezza con pettine e lacca, perché non sfruttare l’opportunità gratuita offerta dall’agenzia formativa Formatica Scarl di Pisa, che in Valdinievole farà scattare a settembre proprio un corso triennale gratuito che offre una qualifica europea come acconciatore? Il suo nome in codice è “DIV.A. 2” , è un IeFP (acronimo di Istruzione e Formazione Professionale) finanziato dai fondi regionali e riservato agli under 18.A ospitarlo sarà il polo scolastico di Ponte all'Abate, dove Formatica assieme a Per-Corso nei mesi scorsi ha inaugurato dei nuovi spazi in cui concentrare la formazione gratuita finanziata dalla Regione Toscana sulla Valdinievole.

Una volta completato il corso e passato con successo l’esame finale, l’iscritto porta a casa una qualifica 3EQF riconosciuta a livello europeo e subito spendibile nel mondo del lavoro: nello specifico in centri di estetica, saloni di bellezza, parrucchieri, centri benessere e termali. Ma non è detto, perché tra i vantaggi di “DIV.A. 2” c’è anche il non trascurabile fatto che al termine del percorso triennale l'allievo, se vuole cimentarsi nuovamente sui banchi di scuola, può farlo ripartendo dalla quarta professionale: quindi – mentre si apprendono i segreti di una professione – rimane aperta un’ulteriore strada da percorrere dopo aver adempito all'obbligo scolastico.

Il corso sarà così strutturato: 1184 ore di formazione teorica (di cui 45 ore di accompagnamento), 1184 ore di formazione laboratoriale e 800 ore di alternanza scuola-lavoro. Ogni annualità, quindi, prevederà 1056 ore di formazione. Oltre alle materie più classiche (italiano, storia, geografia, matematica, inglese), particolare attenzione verrà rivolta agli ambiti più propriamente riguardanti il mestiere del parrucchiere: messa in piega e acconciature di base, colorazione cosmetica, taglio del capello, senza trascurare uno studio delle normative sulla sicurezza e sull’igiene, oltre che sui contratti di lavoro. Alla base del metodo scolastico c'è l'utilizzo della gamification: il corso adotterà metodologie didattiche diverse da quelle scolastiche tradizionali sfruttando piuttosto il coinvolgimento e la forza didattica delle esperienze realmente vissute.

Grazie alla collaborazione col CNR di Pisa, i corsisti saranno parte integrante del progetto “Avatar”, atto a promuovere stili di vita e comportamenti in grado di contrastare il peso delle malattie croniche degenerative, di grande impatto epidemiologico e mantenere e migliorare il benessere psicofisico degli adolescenti e futuri adulti cittadini Anche gli strumenti usati saranno prettamente multimediali, sarà fornito ad ogni allievo un tablet a titolo gratuito grazie al quale potranno sperimentare l’apprendimento attraverso la gamification.

Nel corso sarà coinvolta anche l’associazione antimafia Libera, con dei campi di impegno e formazione sui beni confiscati alle mafie, all’interno del progetto “Estate liberi”. E, oltre agli insegnanti, ci saranno anche i tutor a fare da tramite fra docenti, ragazzi erispettive famiglie.

Se ti sei incuriosito e vuoi avere qualche informazione in più, i passi da fare sono molto semplici, ti basta lo smartphone che hai adesso in mano: contatta Formatica Scarl, via Gozzini 15 Ospedaletto (Pisa), al numero telefonico 050580187 o alla mail istruzionetriennale@formatica.it. Il referente è Leonardo Vacante: lo puoi trovare anche alla mail vacante@formatica.it. Non perdere tempo, hai davanti un’ottima opportunità per far prendere la giusta “piega” alla tua vita!