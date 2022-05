Ferito al volto con un coltello in strada a Firenze, fermati due uomini

Un uomo è stato ferito con un'arma da taglio questo pomeriggio a Firenze. La Polfer ha bloccato al momento due uomini. I fatti sarebbero avvenuti intorno alle ore 18.30: il ferito, un tunisino, sarebbe stato colpito al volto e avrebbe perso sangue in modo copioso. Da quanto ricostruito sarebbe stato aggredito dai due mentre si trovava alla fermata della tramvia in via Valfonda, davanti a un fast food e alla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella. L'uomo è stato trasportato dal 118 al pronto soccorso dell'ospedale di Santa Maria Nuova.