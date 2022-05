Gli auguri di Mazzeo e della Toscana all'ex procuratore di Firenze Marcello Viola, ora a Milano

Un saluto cordiale, il ringraziamento per tutto il lavoro svolto e l'augurio di proseguire con gli stessi risultati e la stessa stima raccolta a Firenze anche nella sua nuova avventura a Milano.

Questo il senso dell'incontro istituzionale, a Palazzo del Pegaso di Firenze, avvenuto questa mattina (martedì 3 maggio) tra il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e il nuovo procuratore di Milano Marcello Viola, insediatosi nel capoluogo lombardo lo scorso 20 aprile, dopo che dal 2016 era stato procuratore generale a Firenze.

Il presidente dell'assemblea legislativa toscana ha donato a Viola il crest del Consiglio e il libro dedicato alla storia del Palazzo del Pegaso e alle opere d'arte in esso custodite, come segno della vicinanza della Toscana anche in questo suo nuovo incarico e come augurio di un lavoro proficuo. Il presidente e il procuratore hanno confermato così lo stretto rapporto di collaborazione istituzionale che si è creato in questi ultimi mesi.