I luoghi di Leggenda, online e dal vivo: dove si terranno gli eventi

La città di Empoli torna ad ospitare in presenza il festival ‘Leggenda’, quattro giorni imperdibili, per tutti i gusti, e viverlo appieno nel rispetto delle nuove disposizioni nazionali anti contagio è possibile.

Con l'ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2022 per gli eventi che si svolgono al chiuso, resta l’obbligo di indossare le mascherine FFP2, escluso i bambini di età inferiore ai sei anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili, le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.

‘Leggenda’ invaderà molti luoghi della città. Mentre gli incontri con l’autore in orario scolastico, che vedono protagoniste 100 classi delle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di I grado di Empoli, si terranno online e verranno trasmessi a partire dagli spazi messi a disposizione e allestiti da Fondazione Sesa, gli incontri extrascolastici torneranno in presenza.

I luoghi di Leggenda

Oltre ai due poli principali del festival, la Biblioteca Comunale “Renato Fucini” e il Palazzo delle Esposizioni (sede di alcuni degli incontri e della mostra mercato del libro), e Casa Leggenda, posta in Piazza Farinata degli Uberti come punto informazioni, altri sono i luoghi della città che ospiteranno gli incontri.

Piazza Farinata degli Uberti - Casa Leggenda e Punto Informazioni. Notte nazionale del liceo classico

Biblioteca Comunale Renato Fucini, Via dei Neri 15 – Incontri e laboratori

La biblioteca è aperta negli orari standard da lunedì a venerdì dalle 9 alle 20, sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, domenica 7 maggio eccezionalmente aperta dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.

Nei locali del piano terra della biblioteca Inside Factory e VoipVoice allestiscono una Digital Factory Lab per l’Educazione Digitale, uno spazio aperto nei giorni del festival, dove si alterneranno incontri e workshop dedicati alla conoscenza del mondo digital e dei social.

Cenacolo degli Agostiniani, Via dei Neri 15 – Incontri

Chiostro degli Agostiniani, Via dei Neri 15 – Notte nazionale del liceo classico

Palazzo delle Esposizioni, Piazza Guido Guerra – Incontri, spettacoli, Mostra mercato del libro e Viruslibro

La Mostra mercato del libro è allestita a cura della Libreria Rinascita al Palazzo delle Esposizioni e è aperta da giovedì a domenica con orario 10-13 e 15-24 (domenica chiusura alle 20).

Museo del Vetro, Via Cosimo Ridolfi 70 - Incontri e laboratori

Sala Il Momento, Via del Giglio 5 – Incontri e spettacoli

Libreria La San Paolo libri & persone, Via del Giglio 53 – Incontri

Minimal Teatro, Via Paolo Veronese 10 – Spettacoli a cura di Giallo Mare Minimal Teatro

Spazio Soci Coop del Centro*Empoli, Via Sanzio 199 – Incontri e laboratori

Largo della Resistenza – Il nido dei nidi

I Servizi Educativi per la prima infanzia pubblici e privati presenti nel Comune di Empoli partecipano anche quest’anno a Leggenda con un ricco programma di promozione della lettura. Il Nido dei nidi verrà allestito per accogliere i bambini e le bambine con i loro genitori nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 maggio, con orario 10 – 12:30 e 16:30 – 19. Non è richiesta prenotazione.

Biblioteca Giuseppe Cinque del Liceo Il Pontormo, Via R. Sanzio, 159 – Incontri

Sul sito del festival alla pagina https://www.leggendafestival.it/luoghi/ è possibile localizzare ognuno dei luoghi del festival.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa