Il Castello diVino di Capraia Fiorentina, due giorni per animare la frazione

Sabato 7 e domenica 8 maggio torna ad animarsi il borgo medievale di Capraia Fiorentina. La due giorni di iniziative è organizzata dalla ProLoco di Capraia e Limite, con il patrocinio del Comune, insieme al comitato “Capraia in Festa” e il coinvolgimento di associazioni del territorio e aziende vitivinicole.

Sabato 7 maggio, dalle 19, sarà possibile immergersi nella suggestiva atmosfera del Castello di Capraia Fiorentina, che conserva ancora una parte di mura risalenti all'anno 1000 circa, con un programma ricco e variegato che mira a valorizzare il borgo medievale e l'intero territorio.

Ci sarà un punto ristoro a cura del comitato "Capraia in Festa" per un piacevole apericena al tramonto, inoltre uno spazio dedicato dove sarà possibile degustare il vino gentilmente offerto da alcune aziende vitivinicole locali, con la novità di calici appositamente realizzati per l’occasione.

A seguire, alle 21, inizierà lo spettacolo di fuoco "Fire Aida" a cura dell'artista AIDA, con giochi di fiamme scenografici nei vicoli medievali capraini, mentre dalle 22 osservazione delle stelle e spiegazioni per grandi e piccoli grazie al Gruppo Astrofili di Montelupo Fiorentino.

La domenica pomeriggio, 8 maggio, dalle 14, spazio al mercatino artigianale per le vie del Castello, con vari banchi ed espositori di prodotti e di nuovo punto ristoro del comitato "Capraia in Festa". Alle 16 racconti storici legati al Castello di Capraia, grazie alle sorelle Giannotti, cultrici ed appassionate di storia locale e, per i bambini, animazione con spettacolo di giocoleria, magia e bolle di sapone VOILA' a cura di "Circoribalta".

Durante la festa saranno inoltre esposte foto d'epoca del paese a cura del Gruppo Fotografico Limite.

Domenica ci sarà anche l’iniziativa “Le vie in rosa”, la camminata ludico motoria per raccogliere fondi da devolvere a sostegno del Centro Donna, struttura dell’ospedale San Giuseppe. Nel comune di Capraia e Limite il ritrovo è fissato alle 9 alla sede della Canottieri. Iscrizioni e consegna delle T-shirt presso: Farmacia Medri e cartoleria L'Angolo a Limite sull'Arno e Tabaccheria Chiara a Capraia Fiorentina.

Per l’assessore alla cultura del Comune di Capraia e Limite Rosanna Gallerini è l’occasione per inaugurare questa nuova stagione di ritrovata socialità e di relazioni, dopo due anni difficili e complicati. Il tessuto cittadino torna ad animarsi con tanti eventi che denotano una vivacità creativa e culturale e un segnale di ripresa della normalità.

“Sarà una bella occasione per conoscere meglio e vivere un gioiello del nostro territorio, non solo da parte di turisti e persone che provengono da fuori ma anche di abitanti di Capraia e Limite. Come ProLoco, assieme al Comune e alle associazioni, lavoriamo a vari progetti per valorizzare il borgo medievale a fini turistici e culturali e questo va nella direzione che ci auspichiamo”, così Edoardo Antonini presidente ProLoco.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa