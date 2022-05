Auto contro bici, 51enne in ospedale in codice rosso

Un urto tra due auto e nella carambola viene coinvolta una bicicletta con la ciclista portata in ospedale in codice rosso. L’incidente è avvenuto stamani intorno alle 8.45 in via Leonardo Da Vinci all’incrocio con via Fra’ Bartolomeo. Per cause ancora da accertare una Jeep e una Volvo, condotte entrambe da donne (rispettivamente di 47 e 53 anni), si sono scontrate e una a seguito dell’urto subito a sua volta ha colpito una bicicletta che stava transitando. La conducente della bici, una donna di 51 anni, è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale in codice rosso. La dinamica è al vaglio della Polizia Municipale. Per le operazioni di soccorso e i rilievi in corso la strada è stata chiusa per circa tre ore.