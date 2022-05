Italia Viva Pisa, assemblea provinciale a Pontedera con l'europarlamentare Nicola Danti

"Unire le forze riformiste e liberal democratiche per governare, in Italia ed a Pisa" Italia Viva Pisa convoca la propria assemblea provinciale con questo slogan ed invita a parlarne con iscritti e simpatizzanti Nicola Danti, Coordinatore regionale del Partito, europarlamentare e Vice Presidente del gruppo Renew Europe.

L’incontro si svolgerà a Pontedera, alle ore 21,00 di giovedì 5 maggio, presso il "Centrum Sete Sóis Sete Luas", in Via Rinaldo Piaggio 82. "Proprio con la presenza di Nicola Danti, si legge nel documento di convocazione, vogliamo dare una spinta decisiva al percorso di costruzione di un'area politica nuova, in Italia ed a Pisa, un'area che si proponga di governare a tutti i livelli, contrastando i sovranismi, gli egoismi ed i populismi che popolano, purtroppo, oggi la scena politica italiana. Renew Europe è diventato un vero e proprio punto di riferimento politico, al quale fanno riferimento gruppi italiani come Azione e +Europa e che è la rappresentazione europea del progetto, vincente, di Macron in Francia.

"Riteniamo fondamentale dare spazio a merito e competenze, anzi dobbiamo fare in modo che merito e competenze rimangano al governo del nostro paese, come accade oggi nel Governo Draghi e che possano governare le nostre città, anche come stiamo provando a fare a Pisa e provincia, unendo le forze riformiste e tante esperienze civiche, per proporre un progetto politico innovativo anche sul nostro territorio".

Invitiamo quindi iscritti e simpatizzanti a partecipare e condividere con Italia Viva questo splendido percorso di innovazione politica e sociale

Fonte: Italia Viva Pisa