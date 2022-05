Leccio, crolla parte di un tetto: evacuate due famiglie

I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti questa mattina - martedì 3 maggio - a Leccio (Reggello) in via Benedetto Croce per il crollo di una porzione di tetto di una civile abitazione.

Nessuna persona è rimasta coinvolta, ma i due nuclei familiari che vi abitano sono stati fatti evacuare e troveranno ospitalità presso parenti. Le due unità immobiliari coinvolte sono state rese inagibili, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Sul posto anche personale del comune di Reggello.