Un altro disegnatore toscano è scomparso oggi, a meno di un anno dalla dipartita di Tuono Pettinato, all'anagrafe Andrea Paggiaro.

Pistoia piange infatti Luca Boschi, sceneggiatore, disegnatore, docente e uno dei massimi esperti di fumetto a livello internazionale. Oltre a lavorare con le più famose case editrici è stato anche autore di saggi sul fumetto umoristico, su Jacovitti e ha insegnato alla Scuola internazionale dei Comics di Firenze.

Queste le parole del sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi: "Con la morte di Luca Boschi non se ne va solo uno straordinario fumettista ma un pezzo di cultura e di arte che abbiamo avuto l’onore e la fortuna di avere come nostro concittadino. L’elenco di ciò che è stato, non può bastare a definirlo né a ricordarlo. Restano le sue tante opere, le sue storie, gli insegnamenti dati, se ne va invece l’enorme bagaglio di conoscenze che solo lui aveva. Esprimo il mio sincero cordoglio, anche da appassionato lettore di fumetti, e quello dell’Amministrazione comunale per questa perdita".