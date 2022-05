Notte del Liceo Classico, le letture degli studenti in centro a Empoli

Il Liceo Virgilio prenderà parte, come ormai di consueto, alla Notte nazionale del Liceo Classico giunta alla sua VIII edizione. Inoltre, grazie alla sensibilità del Comune di Empoli, l’iniziativa è parte integrante del Festival Leggenda.

Venerdì 6 maggio, a partire dalle ore 18, fino alla mezzanotte, i ragazzi del liceo, che all’evento lavorano da settimane insieme ai loro insegnanti, metteranno in scena drammatizzazioni di opere classiche e di miti, danzeranno e leggeranno gli antichi poeti, nel rispetto dello spirito dell’iniziativa, nata per dimostrare in maniera evidente che il Classico ha un curriculo ancora pieno di vitalità ed è popolato da studenti motivati, ricchi di grandi talenti e con abilità e competenze che oltrepassano di gran lunga quelle richieste dalla scuola.

Per l’ottava volta a Empoli e in contemporanea in tutta Italia, 300 Licei Classici daranno magicamente forma all’idea del professor Rocco Schembra - docente di Greco e di Latino del Liceo Classico di Acireale – e sostenuta dal Ministero dell’Istruzione: si potrà assistere a maratone di lettura, recitazioni teatrali, concerti, dibattiti, presentazioni di volumi, incontri con gli autori, cortometraggi e quant’altro la fantasia e la voglia di fare degli studenti e dei docenti saprà mettere in atto.

Gli studenti del Liceo Virgilio hanno scelto di animare con le loro performance tre luoghi simbolici per loro e per la nostra città: il giardino della sede scolastica di via Fabiani, il Chiostro degli Agostiniani – cuore della biblioteca cittadina – e piazza Farinata degli Uberti dove il palcoscenico sarà rappresentato dal sagrato della Collegiata di Sant’Andrea, la cui splendida facciata farà da scenografia ai vari spettacoli.

Orazio e Boccaccio, Manzoni ed Euripide, miti, tragedie e commedie protagoniste di un modo alternativo e innovativo e di fare scuola e di veicolare i contenuti. Il bello della Notte Nazionale non è solo nella Notte stessa, ma nei lunghi e laboriosi preparativi che la precedono, che fanno sì che gli studenti identifichino anche i locali in cui quotidianamente vivono le ansie e le aspettative di un cammino di studio, faticoso ma gratificante, con un ambiente ludico, in cui cultura vuol dire gioia, piacere di condivisione, rispetto dei tempi e delle parti.

«Sono molto felice perché pur nelle difficoltà persistenti legate alla pandemia il nostro Liceo Classico è riuscito a prendere parte alla Notte Nazionale» dichiara la Dirigente scolastica, professoressa Barbara Zari «vedere gli studenti muoversi nei locali della scuola in orario extra-scolastico, divertirsi nel restituire in modo creativo i contenuti del loro sapere, è una gioia immensa per me, per gli insegnanti e credo sarà un regalo per i loro genitori e per tutti i cittadini che vorranno assistere alle loro performance».

«L’importanza dei classici: tradurre e leggere i testi di tanti autori vissuti migliaia di anni fa, ci permette di leggere e guardare non qualcosa di passato, ma ci appartiene profondamente e ci consente di guardare e comprendere il futuro» questo il pensiero degli studenti della V Liceo. «La Notte Nazionale del Liceo Classico è uno dei modi per dimostrarlo.». Tutta la cittadinanza è invitata!

IL PROGRAMMA

Giardino della scuola, via Fabiani

18.00 Decameron, Giovanni Boccaccio a cura della 3B

19.00 Iliade, Omero a cura della 1A

20.30 A lezione di mitologia a cura della 1B

Piazza Farinata degli Uberti

19.00 Genealogia Tebana a cura della 2A

20.00 I Promessi Sposi, Alessandro Manzoni a cura della 2C

21.00 L’angulos oraziano a cura della 4A

22.00 Chiusura dell’evento a cura della 5A

Chiostro degli Agostiniani

18.30 La Locandiera, Carlo Goldoni a cura della 4B

19.30 Le Baccanti, Euripide a cura della 2B

21.15 Fratelli, Terenzio a cura della 3A

Fonte: Liceo 'Virgilio' di Empoli