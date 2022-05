Parco della Rana: percorsi pedonali interni e impianto di illuminazione

Nel proseguire il piano di riqualificazione del Parco della Rana, nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale ha dato il via al rifacimento dei percorsi pedonali interni e al completamento dell’impianto di illuminazione. L’intervento prevede un investimento di 100mila euro, che si va ad aggiungere ai circa 250mila euro impiegati negli ultimi anni per attuare un graduale processo di valorizzazione di uno dei parchi più importanti e frequentati della città.

Dal 2019, infatti, l’area giochi è stata oggetto di un sostanziale intervento di riqualificazione che ha visto la realizzazione di una nuova area giochi e di un'area fitness inclusive, con la fornitura di nuove attrezzature ludiche comprensive di pavimentazione anti-trauma e, successivamente, la realizzazione di un primo tratto di illuminazione dei percorsi pedonali.

Il progetto in via di attuazione ha l’obiettivo di riqualificare, mediante un completo rifacimento, i percorsi pedonali del parco, al momento inaccessibili alle persone con ridotta capacità motoria perché in ghiaia, e di completare l’impianto di illuminazione a led, estendendolo a tutti i percorsi oggetto di intervento. Inoltre, lungo il tracciato, saranno create alcune isole di sosta, dove saranno collocate delle panchine.

L'abbattimento delle barriere architettoniche, attraverso la predisposizione di percorsi illuminati ampi e agevoli, con pavimentazioni continue, faciliterà la fruizione degli spazi verdi e l’accesso all’area giochi e all’area fitness a un’utenza più ampia.

Come sottolineato dall’assessore ai lavori pubblici, negli ultimi anni l’Amministrazione comunale ha avviato un progressivo processo di rivalutazione e riqualificazione dell’intera area a verde, così da potenziarne l'attrattività e valorizzando vivibilità, funzioni sociali di spazio di aggregazione e convivialità e funzioni ambientali. Ne nascerà uno spazio a verde privo di barriere architettoniche, un’area dove disabilità fisiche e sensoriali non risultano da ostacolo al gioco e all’interazione tra le persone.

I tracciati dei percorsi resteranno sostanzialmente invariati e, grazie alla realizzazione di una nuova pavimentazione, consentiranno di collegare gli accessi al parco di via Marino Marini e di piazza Oplà con l’ingresso alla zona sportiva di via del Villone recentemente riqualificata e resa accessibile nell’ambito dell’attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria del pallone di pattinaggio: questo consentirà la fruibilità dell’intera area in autonomia anche a persone con ridotte abilità motorie.

La scelta della pavimentazione in calcestruzzo drenante è stata dettata dalla volontà di realizzare un manufatto in grado di inserirsi in modo armonioso nel contesto esistente, attraverso una superficie che richiama i colori e la trama di un pavimento naturale.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa