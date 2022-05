Prima trasferta dei Play Out vincente per la Cip-Ghizzani

È vincente la prima trasferta dei Play Out della Cip-Ghizzani, che guadagna tre punti anche contro Peccioli.

La gara in realtà non era iniziata nel modo migliore, concedendo il primo set alle avversarie seppur con poco scarto: le ragazze non erano ancora concentrate, complice forse l'orario anomalo della partita, e hanno commesso molti errori (25-20). Ma già dal set successivo l'andamento della gara è cambiato completamente. Lari e compagne hanno agguantato la vittoria con tre parziali stratosferici (7-25, 16-25, 13-25); buone le posizioni in difesa, buoni i servizi e gli attacchi, ottima l'intesa con i centrali. E soprattutto si è visto in campo, oltre alla concentrazione, il divertimento. Conciso e azzeccato il commento del Presidente Dori alla fine della gara, che ha definito questa una "vittoria superlativa".

Sabato la Cip-Ghizzani tornerà sul campo di casa per ospitare La Bulletta. Vi aspettiamo numerosi!

Ricordiamo che da domenica 1 maggio non è più necessario esibire il green pass per accedere all'impianto, resta tuttavia l'obbligo delle mascherine FFP2.

Fonte: Pallavolo I'Giglio