Rally della Valdinievole, divieto di transito in centro a Vinci

L'8 maggio è in programma il 37/o rally della Valdinievole e Montalbano che transiterà anche da Vinci. Per questo motivo sono previste alcune modifiche alla viabilità: l'ordinanza comunale prevede l'istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito in via del Castello e piazza Guido Masi dalle ore 11 alle ore 16.30 dell'8 maggio. Il Comune ha previsto anche l'apposizione della segnaletica temporanea di divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti interessati dall'ordinanza e della segnaletica di divieto di transito all'inizio della ztl in via del Castello dalle ore 11 alle 16.30. In caso di urgenza, emergenza e soccorso è prevista l'immediata transitabilità della strada da parte dei veicoli di soccorso, emergenza e polizia.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa