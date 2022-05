Referendum, pubblicato avviso per scrutatori a San Miniato

Pubblicato l’avviso pubblico per la nomina degli scrutatori alle consultazioni per i prossimi referendum abrogativi del 12 giugno 2022. Il Comune di San Miniato nominerà gli scrutatori, per ogni sezione elettorale, scegliendo tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori e procederà alla formazione di una graduatoria per sostituire chi rinuncia. Per la selezione sono stati stabiliti alcuni criteri di preferenza in base ai quali la Commissione elettorale comunale può scegliere gli scrutatori: disoccupati, soggetti in carico ai servizi sociali, in condizione di povertà o con reddito limitato o situazione economica disagiata, persone in possesso di un reddito ISEE ordinario uguale o inferiore a 7.500 euro con certificazione valida e studenti.

I cittadini, già iscritti all’Albo degli scrutatori del Comune, in possesso di almeno uno dei requisiti, che intendano candidarsi ad espletare le funzioni di scrutatore per i prossimi referendum abrogativi del 12 giugno 2022, sono invitati a presentare la domanda scaricabile dal sito istituzionale entro le ore 13.00 del 13 maggio 2022, corredata da un documento di identità in corso di validità, a mano all'Ufficio elettorale del Comune in via Ferrante Aporti 23/A a San Miniato Basso (mattina: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, pomeriggio: martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17,30), tramite PEC comune.sanminiato.pi@postacert.toscana.it oppure tramite posta elettronica semplice all'indirizzo servizidemografici@comune.san-miniato.pi.it

Per informazioni e per scaricare il bando e la domanda è possibile consultare il sito istituzionale del Comune: www.comune.san-miniato.pi.it

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa