Rispetto dell'ambiente: firmata a Pisa la convenzione tra Comune e NOGRA

È stata firmata questa mattina, martedì 3 maggio, a Palazzo Gambacorti una convenzione, della durata annuale, tra il Comune di Pisa l’associazione di volontariato Guardia Rurale Ausiliaria Sezione Provinciale di Pisa N.O.G.R.A ODV per la collaborazione con la Polizia Municipale nell’attività di osservazione e salvaguardia del territorio.

"La convenzione firmata oggi – dichiara l’assessore alla legalità, Giovanna Bonanno – sancisce una importante collaborazione tra la nostra Polizia Municipale e il NOGRA per attività di salvaguardia, osservazione e tutela dell’ambiente, ma anche per contribuire ad una maggiore diffusione di una cultura del rispetto dell’ambiente, del territorio e del decoro urbano. L’accordo rientra nell’ambito della cosiddetta "sicurezza integrata" che consente alle amministrazioni comunali di avvalersi, in aggiunta al lavoro degli agenti, della fondamentale attività delle associazioni di volontariato per pervenire ad ottimali livelli di civile convivenza, migliorando così la qualità della vita dei nostri cittadini. Ringrazio il comandante della Muncipale, Alberto Messerini, il coordinatore provinciale del NOGRA, Michele Mennucci, e il consigliere comunale Alessandro Bargagna per aver promosso l’iniziativa".

"L’amministrazione comunale da sola non può arrivare dappertutto – dichiara l’assessore all’ambiente, Filippo Bedini. Ben venga quindi questo accordo che consente, con il fondamentale il supporto di associazioni come il NOGRA, di moltiplicare gli sforzi e l’attenzione per la salvaguardia del territorio, grazie anche alla passione dei volontari che avranno compiti di osservazione, segnalazione, informazione e assistenza rispetto a materie ambientali, di tutela degli animali e di decoro urbano, che è uno dei capisaldi su cui la nostra amministrazione ha lavorato fin dall’inizio del proprio mandato".

"Questa convenzione – dichiara il comandante della Polizia Municipale, Alberto Messerini - si inserisce all'interno di quella che è ormai una tradizione della Polizia Municipale di Pisa, che è quella di collaborare con le associazioni di volontariato, con le associazioni dei cittadini presenti sul territorio, per aumentare il livello di sicurezza partecipata che è richiesto dalla normativa, ma anche e sempre più spesso, dagli stessi cittadini".

"La nostra associazione – dichiara il coordinatore provinciale del NOGRA, Michele Mennucci - è impegnata già da molti anni sul territorio. Adesso con la firma della convenzione di oggi, il Comune di Pisa ha voluto regolarizzare la nostra presenza e le nostre attività di controllo in materia di protezione degli animali e salvaguardia ambientale. Oltre ai controlli che effettuiamo regolarmente, interverremo in tutti i casi in cui ci sono segnalazioni da parte di cittadini o della Polizia Municipale. La nostra associazione si basa sul lavoro volontario e conta 30 volontari, tra cui 21 guardie zoofile, 9 operatori e 4 mezzi a disposizione, tra cui un’ambulanza veterinaria".

Grazie all’accordo i volontari dell’associazione, rispettando le disposizioni impartite di volta in volta dalla Polizia Municipale, potranno realizzare "attività di osservazione, promozione, salvaguardia, segnalazione, nel centro storico cittadino, nei parchi e giardini pubblici, nelle aree di sgambamento cani, nei pressi delle scuole e di altri luoghi pubblici di interesse e, in genere, nel territorio del Comune di Pisa, anche nell'ambito di iniziative e manifestazioni aventi rilevanza pubblica". In particolare l'associazione fornirà attività di ausilio presso parchi dei giardini pubblici, aree dunali e litorale, aree di sgambamento per cani, etc. sia al fine di osservare e segnalare il mancato rispetto dei regolamenti e delle ordinanze del Comune di Pisa in materia di tutela degli animali sia per promuovere la diffusione di comportamenti rispettosi del territorio, del patrimonio e dell'ambiente.

Nel dettaglio saranno demandate ai volontari:

- Attività di osservazione e segnalazione in materia di decoro urbano e aspetti di rilevanza ambientale

- Attività di informazione ed assistenza rivolte al cittadini, nonché di promozione all' educazione alla legalità e ad una civile convivenza;

- Attività di contrasto al comportamenti di abbandono di animali, ausilio negli interventi di cattura cani vaganti con accompagnamento al canile convenzionato e conseguente attività finalizzata al rintraccio del legittimo proprietario o di persone cui affidare l'animale;

- Attività di accertamento e sanzionamento di illeciti amministrativi previsti dal Regolamento comunale per la Tutela degli Animali (ad esempio: la mancata raccolta delle delezioni canine e il mancato utilizzo del guinzaglio in aree pubbliche) e dagli altri regolamenti e ordinanze del Comune in materia zoofila

- In occasione di manifestazioni ed eventi a rilevanza pubblica, i volontari dell'Associazione, potranno collaborare con il personale della Polizia Municipale per il presidio e la sorveglianza delle vie di accesso di esodo, senza tuttavia svolgere servizi di polizia stradale.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa