Rotary Castelfranco per l'Ucraina: acquisti per i più piccoli inviati ai profughi

Sabato 30 Aprile è stato portato a termine il progetto avviato poche settimane or sono dal Club Rotary di Castelfranco di sotto Valdarno inferiore che aveva come obiettivo quello di supportare iniziative volte a prestare aiuto ai profughi vittime del conflitto Russo-Ucraino.

In questo contesto il Club Rotary di Castelfranco ha collaborato con l’Associazione “Territorio in comune” che aveva impostato un programma di aiuti ai profughi.

La collaborazione tra le due associazioni ha portato ad individuare come obiettivo primario dell’intervento quello di provvedere a fornire beni di prima necessità da destinare ai bambini, oltreché la fornitura di medicine di comune utilizzo.

È stato provveduto ad acquistare lettini da campeggio dotati di materassini e coperte, una forte quantità di maglieria e tutine per i più piccini, e quindi un ingente numero di confezioni di pannolini per bambini oltreché medicinali di più corrente utilizzo per automedicazione.

Il tutto è stato raccolto nel più breve tempo possibile e convogliato presso la Misericordia di Vinci che in collaborazione con il Comune sta facendo da tramite per l’inoltro degli aiuti ai profughi Ucraini.

Sabato 30 Aprile il materiale è stato consegnato alla Misericordia di Vinci dai Dirigenti del Club Rotary di Castelfranco di sotto e dal Presidente e dirigenti della Associazione ”Territorio in comune” alla presenza del Sindaco di Vinci Giuseppe Torchia e del Governatore della Misericordia Paolo Bruni i quali hanno assicurato che gli aiuti sarebbero stati portati a destinazione nel più breve tempo possibile.

Un contributo alla iniziativa umanitaria è stato fornito anche dalle ditte “Abc” di Fucecchio e “Io bimbo” di Fornacette presso le quali è stato acquistato parte del materiale di soccorso.

Fonte: Rotary Club Castelfranco di Sotto