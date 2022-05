Rotatoria dei grattacieli, entro giugno chiusi i lavori. Materie prime rincarate

La rotatoria dei Grattacieli, sull’incrocio di Viale Europa con SP 5 Francesca Nord a Castelfranco, è quasi pronta. Al momento sono in corso d’opera i lavori di sostituzione della cabina del gas posta lungo la Via Francesca. Gli interventi, a cura di Toscana Energia, sono finalizzati al miglioramento dei servizi di distribuzione del gas, grazie alla sostituzione del gruppo di riduzione finale in digitale.

Gli interventi ai sottoservizi sono stati organizzati in modo da ottimizzare i costi e gestire le interferenze dei lavori: vale a dire evitare di dover spaccare la strada appena asfaltata.

Entro metà giugno è previsto il termine dei lavori di realizzazione della rotatoria. Al termine dei lavori di ridistribuzione del gas, riprenderanno quelli di asfaltatura e segnaletica verticale e orizzontale, più alcuni puntuali ripristini sui marciapiedi.

"Gran parte dell’intervento è stato eseguito – ha spiegato il sindaco Gabriele Toti– . E già s’inizia a percepire un cambiamento della viabilità cittadina. Gli interventi hanno subito alcuni ritardi a causa dell’incremento dei costi delle materie prime e al reperimento di quest’ultime. Un problema già registrato con gli ultimi mesi della pandemia, aggravato con l’inizio del conflitto in Ucraina. Si parla di aumenti fino al 50%".

“La sicurezza stradale e il decoro urbano di certo troveranno un significativo miglioramento con l’ultimazione dei lavori- conclude Toti- . L’area intorno alla rotatoria, su via Francesca nord, avrà anche un discreto numero di parcheggi su entrati i lati. Una nuova immagine di ingresso a Castelfranco”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa