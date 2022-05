Round Table 76 dona defibrillatore alla 'Don Milani'

Lunedi 2 maggio presso la Scuola elementare “Don Milani” di San Miniato Basso è stato donato da parte delle Round Table 76 San Miniato Fucecchio un defibrillatore, dispositivo elettromedicale che consente il ripristino del normale ritmo cardiaco che, se attivato in tempo, può salvare una vita.

La consegna e l’installazione è avvenuta alla presenza del Preside dell’istituto comprensivo “Sacchetti” Prof. Andrea Fubini , la DSGA Adelaide Della Pietra, il Sindaco del Comune di San Miniato Simone Giglioli, l’assessore alla Scuola Giulia Profeti, le insegnanti ed i rappresentati dell’associazione.

Gratitudine e stima sono state dimostrate dall’istituto e dell’amministrazione comunale che hanno ricordato importanza di tali strumenti salvavita all’interno dei plessi.

Il Presidente Gianluca Centola durante la consegna avvenuta davanti ai bambini, ha spiegato il funzionamento del defibrillatore e come intervenire in caso di arresto cardiaco, sensibilizzando l’importanza del tema della sicurezza ai giovani alunni.

Questa donazione è avvenuta anche "grazie a chi ha creduto in noi e nei nostri progetti in particolare le aziende che ci hanno sostenuto nella realizzazione della Statua di Napoleone presente a San Miniato , che ritengo sia doveroso citare (Ricamificio Barletta Srl, Scatolificio Saico Srl, Brotini Impianti srl, Sanser Srl, Conceria Opera Srl, Pallets Bertini Group, Macelleria Lo Scalco, Calzaturificio Il Quadrifoglio Srl, Inserrata Creative Farm, Conceria Caponi Giuseppe & c Srl, L.C. Car snc, DGM Sicurezza, Elettrosistemi, Così è Se Vi Piace di Bagni Franco, G&G e Mancini Trasporti) e ringraziarle ancora una volta a nome di tutti".