Carrozze d'epoca sfilano per Firenze con Cocchi del Marzocco

Questo fine settimana Firenze ospiterà un grande concorso internazionale di carrozze d’epoca originali. La manifestazione 'Cocchi del Marzocco' è organizzata dall’ ‘Arciconfraternita di Parte Guelfa’ e l'Asd. ‘Parte Guelfa Cavalleria Repubblica Fiorentina’ in collaborazione con il Gruppo Italiano Attacchi ed ha carattere internazionale perché si svolge sotto l’egida dell’AIAT, l’Association Internationale d’Attelage de Tradition, il cui unico membro italiano riconosciuto è appunto il Gruppo Italiano Attacchi. A presentarla, questa mattina in Palazzo Vecchio l’assessore allo sport Cosimo Guccione e il presidente del Quartiere 2 con delega alla Tradizioni popolari Michele Pierguidi.

“Un’occasione per conoscere, tramite l’associazione di Parte Guelfa, una bellissima realtà come quella delle carrozze d’epoca - ha detto l’assessore Guccione - e per ospitare in città un evento unico di richiamo internazionale. Una manifestazione all’insegna dello sport e della cultura, che non si svolgerà solo chiuso all’interno dell’Ippodromo del Visarno ma si aprirà alla città con la sfilata per le vie del centro in programma nella giornata di domenica: famiglie, bambini e appassionati potranno così assistere a uno spettacolo particolare ammirando carrozze di grande bellezza, trainate anche da quattro cavalli”.

“Abbiamo aderito con gioia a questa manifestazione dell’associazione di Parte Guelfa - ha detto il presidente Pierguidi -, perché consente di riportare in città i cocchi storici da sempre legati alla nostra tradizione. Un evento mai realizzato prima, che suscita grande curiosità e interesse e che sicuramente non mancherà di incantare cittadini e visitatori davanti alle bellissime carrozze per le vie della città”.

Vie e piazze vedranno sfilare una decina carrozze di grande valore storico e la città rivivrà il valore culturale delle vetture rotabili d’epoca come quelle che si trovano nel Museo delle Carrozze di Palazzo Pitti. Il concorso, che si svolgerà sabato 7 e domenica mattina 8 maggio all’Ippodromo del Visarno, vedrà la partecipazione di equipaggi italiani e stranieri. Tre le prove che i guidatori dovranno affrontare: la presentazione nel piazzale del Re, la 'Prova di Campagna' lungo Parco delle Cascine, la Prova di Maneggevolezza' nell’Ippodromo. Sempre domenica, infine, il centro di Firenze vedrà sfilare tutte le carrozze che hanno partecipato al concorso. Vetture d’epoca in attacco singolo, in pariglia o in tiro a 4. Condotte da eleganti cavalli, con equipaggi con vestiti alla moda dell’epoca che faranno rivivere i tempi passati della Belle Epoque. La sfilata terminerà davanti alla chiesa di Santa Maria Novella: qui le carrozze si schiereranno per la cerimonia di premiazione alla presenza delle autorità cittadine. Sarà anche l'occasione per la "Scarrozzata dei Cocchi", ovvero la possibilità di accogliere bambini con disabilità, provenienti da varie associazioni a loro dedicate: in occasione del passaggio per le vie del centro su ogni carrozza verrà ospitato un ragazzo diversamente abile. Per questa prima occasione Parte Guelfa ha coinvolto la Fondazione Bacciotti che indicherà i ragazzi cui regalare questa esperienza. Ogni anno verrà individuata una associazione diversa per poter offrire a tutti questa opportunità.

Il programma per vedere le carrozze d'epoca

sabato 7 maggio - ore 9,30/12,30 - Accoglienza dell’ASD Parte Guelfa presso le Scuderie dell’Ippodromo del Visarno - ore 14,30- nel piazzale dell’Aeronautica Militare: Prova di Presentazione a seguire Prova di Campagna e Routier nel Parco delle Cascine - ore 19,00 visita guidata all'Istituto di Scienze Militari Aeronautiche a seguire Cena di Gala (ore 20,30 circa).

domenica 8 maggio - ore 9,30 centro pista Ippodromo del Visarno. Prova di Maneggevolezza - ore 14,30 partenza da Ippodromo Visarno (viale del Visarno), piazzale Jefferson, via degli Olmi, piazza Vittorio Veneto, viale Fratelli Rosselli, via il Prato, via Curtatone, lungarno Vespucci, lungarno Corsini, via de’ Tornabuoni, via degli Strozzi, piazza della Repubblica, via Calimala, via Vacchereccia, piazza della Signoria, via dei Calzaiuoli, piazza del Duomo, via Roma, via Tosinghi, via Campidoglio, via dei Vecchietti, piazza Santa Maria Maggiore, Cerretani, via de’ Banchi, piazza Santa Maria Novella, piazza degli Ottaviani, via de’ Fossi, piazza Goldoni, Borgo Ognissanti, via il Prato, via Magenta, Corso Italia, piazzale Vittorio Veneto, via degli Olmi, piazzale Jefferson, viale del Visarno