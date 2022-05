Uil in lutto, è scomparso Luciano Mencacci

Con la prematura scomparsa di Luciano Mencacci la sua realtà cittadina e l'intera Toscana perdono una persona che, senza retorica, ha fatto la storia del sindacato pratese per oltre un trentennio. Da sempre legato alle battaglie di difesa dei diritti dei lavoratori delle autonomie locali, Luciano aveva ricoperto nella UIL FPL la carica di Segretario Provinciale fino a pochi anni or sono. Gli amici ed i compagni di tante lotte e di tante iniziative sindacali che lo piangono con affetto e si stringono alla famiglia in questo momento di dolore, ricordano le qualità dell'uomo sempre disponibile a raccogliere i problemi e le istanze dei lavoratori ed a farsene carico in ogni modo possibile. Un sindacalista riformista dotato di grandi qualità umane che la UIL di Prato e la UIL FPL tutta non dimenticheranno mai. Da grande sindacalista non poteva che andarsene il Primo Maggio” Il funerale sarà celebrato domani 4 maggio alle ore 15 nella porrocchia di Galcetello.