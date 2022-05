Un'Estate alla Empolese: dalla Beer Fest alla Noche Cubana, tanti eventi per tutto luglio

Un luglio ininterrotto di eventi, per l'Estate Empolese della ripartenza definitiva. Questo il proposito di Confesercenti, dell'associazione Centro Storico Empoli e dell'amministrazione comunale nella presentazione della carrellata di eventi (non tutti ancora anticipati) nella giornata di oggi, giovedì 5 maggio, al Bar Vittoria.

Si comincia con le novità, l'Empoli Beer Fest in programma dal mercoledì 29 giugno a domenica 3 luglio. Una novità che si inserisce nel circuito Food Fest e che verrà attuata nell'anello di piazza Matteotti, a confermare l'ambizione di ampliare il 'centro' anche nelle zone subito fuori dal Giro.

Con l'arrivo di luglio si entra nell'Estate Empolese, con i martedì e i giovedì dei negozi aperti in orario serale oltre ad alcuni eventi speciali. Come ad esempio la Notte Bianca in programma sabato 9 luglio tra piazza della Vittoria e piazza Farinata, la Notte dei Calici il 12 e 14 luglio. E poi i concerti: in piazza della Vittoria giovedì 21 luglio si terrà il concerto della Combriccola del Blasco, la cover band di Vasco Rossi tra le più apprezzata in Italia. Il 26 luglio sarà la volta di Empolissima by Night, con i banchi degli ambulanti per tutto il centro in versione serale. A chiusura il 28 luglio la terza edizione della Noche Cubana.

"Il programma - spiega Eros Condelli presidente Confesercenti Empoli e Associazione Centro Storico - è stato rimodulato su quello del 2019 ma con alcune novità come il Beer Fest e migliorie. Questo sarà l'anno della ripartenza, l'obiettivo è sempre lo stesso: riportare il flusso di persone nel centro e ottenere risultati importanti per le attività del centro".

Approfondendo la novità più vicina a livello di tempo, quella dell'Empoli Beer Fest, ha parlato Emanuele Mazzoni della Food Fest: "Avremo tante tipologie di birra, che ha un forte richiamo, con 19 truck food italiani e internazionali scelti accuratamente. Sarà presente anche un mercatino dell'artigianato molto ricercato e per le famiglie con bimbi piccoli sarà presente l'area giochi con giostre e gonfiabili. È una prima edizione ma vorremmo un continuo, ogni sera avremo spettacoli di musica ancora da anticipare".

Tra gli sponsor, come ricorda Gianluca D'Alessio di Confesercenti Empolese Valdelsa, sarà presente ChiantiBanca (in rappresentanza in conferenza con Damiano Bonifacio) e Generali Assicurazioni (con Andrea Taddeini) oltre a Brogi e Collitorti. Una partnership che dura e prosegue per tutte le attività dell'anno.

"Questa pausa della pandemia - conclude l'assessore alle attività produttive Antonio Ponzo Pellegrini - ha permesso di riproporre eventi con una veste nuova, ci sono state riflessioni sulle esigenze e sul format. Non sarebbe stato possibile grazie alla sinergia tra tutti i partner presenti".