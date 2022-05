Picchia e minaccia disabili e anziani in una Rsa del Senese

Picchiava, minacciava e rimproverava anziani e disabili che avrebbe dovuto accudire. Un operatore di una Rsa a Monteroni d'Arbia, nel Senese, è finito nel mirino dei carabinieri: nei suoi confronti è stato eseguito il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese.

L'operatore socio assistenziale è indiziato di aver compiuto atti di violenza fisica e verbale, umiliando, sottomettendo e minacciando gli ospiti della struttura. L'indagine è nata a settembre 2021 dopo una segnalazione. Gli accertamenti poi svolti avrebbero fatto emergere, si spiega in una nota, "il temperamento aggressivo dell'indagato, incline a tenere comportamenti violenti in danno dei pazienti ospiti della struttura".

Già in passato l'operatore era stato sottoposto a provvedimenti disciplinari per simili comportamenti. Le violenze sarebbero andate avanti da marzo 2021. I degenti, anziani o disabili, sarebbero stati rimproverati con aggressività e picchiati in diverse parti del corpo.