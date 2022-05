Posti barca nei porti di lusso affittati senza dichiarare al Fisco: 850mila euro di evasione

Evasione fiscale da 850.000 euro con l'operazione Black Rent della guardia di finanza di Grosseto nei porti turistici dell'Argentario e della costa maremmana.

Sono stati acquisiti dati verso agenzie di intermediazione nautica e poi è stato effettuato il matching con le banche dati usate dai finanzieri, per arrivare a 300 posizioni di proprietari di posti barca potenzialmente irregolari. Questi avevano affittato i posteggi in luoghi turistici di lusso senza dichiarare gli introiti al fisco.

Sono stati quindi avviati, sia in provincia che su tutto il territorio nazionale, ben 51 controlli da parte dei competenti reparti del Corpo nei confronti dei menzionati proprietari di posti barca individuati e segnalati dal Comando Provinciale di Grosseto; in dettaglio: 15 in Toscana, 20 nel Lazio, 11 in Umbria, 3 in Lombardia, 1 in Abruzzo ed 1 in Emilia Romagna.