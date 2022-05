Stanno litigando, intervengono i carabinieri e scoprono 51 piante di marijuana in casa: coppia arrestata

Intervenuti per una lite, in realtà scoprono che in casa la coppia che era impegnata nell'accesa discussione, aveva serre per la coltivazione e 51 piante di marijuana. È successo nel Livornese, dove i carabinieri di Venturina Terme hanno rinvenuto la coltivazione e arrestato la coppia di Campiglia Marittima, lui 42enne di origine palermitana lei 55enne lucchese.

Giunti sul posto su richiesta del 118 per quella che sembrava una lite scoppiata tra i due, con lui che inveiva in strada e lei ferita al volto, in realtà i militari hanno scoperto tutt'altro nell'appartamento. Una volta entrati nell'abitazione, nonostante le esitazioni della donna, per ricostruire cosa fosse successo tra la coppia, i carabinieri si sono ritrovati davanti tre serre da interni, computerizzate e complete di illuminazione, riscaldamento e aerazione. Presenti 51 piante di marijuana, alcune alte 80 cm, sacchi di terriccio e fertilizzante. Rinvenuti inoltre 49 grammi della stessa sostanza e materiale per produzione, coltivazione, confezionamento dello stupefacente e un bilancino digitale.