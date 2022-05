La storia del Piaggio Ciao, ritrovo al Museo di Pontedera

La presentazione di un libro sulla storia del mitico "Ciao" della Piaggio sarà l'occasione per fare un giro nel centro di Pontedera con i motorini simbolo di intere generazioni. L'appuntamento è per domani pomeriggio, sabato, alle 16 e 30. L'iniziativa è del Ciao Club di Pontedera, con il patrocinio della Fondazione Piaggio.

Il ritrovo per gli appassionati è al Museo Piaggio. Da qui partirà una parata di mezzi in città, fino al ritorno, intorno alle 18, per assistere, all'auditorium, alla presentazione del libro "Ciao Piaggio melocompro..." di Giancarlo Catarsi, che ha ripercorso la storia e l'epopea del veicolo a due ruote.

Tra gli interventi previsti, quelli di Eugenio Leone, vicepresidente di Anci - Città dei Motori, di Gianfranco Gemmi, storico collaudatore del mezzo negli anni tra il 60 e il 90 e di Matteo Mellini, autore del viaggio Pontedera - Barcellona in sella ad un Ciao.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa