Scontri in Fiorentina-Inter, Daspo per 18 tifosi viola

Scattano diciotto Daspo per altrettanti tifosi della Fiorentina. Il questore Maurizio Auriemma ha emesso le misure ai fan viola - tutti tra 18 e 47 anni - dopo ciò che è successo lo scorso Fiorentina-Inter. Il 21 settembre 2021 al Franchi si affrontarono i gigliati e i nerazzurri. Prima del match, in piazza Alberti, le due tifoserie si scontrarono. I supporter, molti col volto travisato, si lanciarono oggetti contundenti.

In seguito delle indagini della Squadra Tifoserie della Digos della questura di Firenze, scattate subito dopo, sono stati identificati e denunciati, a vario titolo, i tifosi della Fiorentina ritenuti coinvolti nei fatti.

I Daspo adottati nei confronti dei 18 tifosi viola, a causa del pericolo per l’ordine e sicurezza pubblica, fanno loro divieto di partecipazione alle partite per un periodo di tempo variabile che va dai 2 ai 7 anni e per 6 tifosi è stata anche richiesta all’Autorità Giudiziaria l’applicazione della prescrizione di presentarsi fisicamente, in concomitanza alle partite, presso la Questura di Firenze.