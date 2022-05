Lega a Fucecchio, ritorno agli incontri con la gente

Buon risultato del gazebo della Lega organizzato oggi a fucecchio nell'area di sosta nei pressi del supermercato Coop. Circa una decina di persone hanno rinnovato e sottoscritto per la prima volta la tessera del Carroccio e il consigliere nazionale Anci e consigliere comunale di Fucecchio Marco Cordone ha interloquito con i cittadini interessati su temi quali: lo smaltimento dei rifiuti, il palio, viabilità e parcheggi etc. Oltre ai provvedimenti che la Lega sta portando avanti come autorevole componente politica del governo, della repubblica italiana. Nel pomeriggio, altra iniziativa sul territorio a Empoli.

Fonte: Lega Empolese Valdelsa