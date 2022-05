Picchia e minaccia la ex compagna, denunciato 22enne

Un 22enne è stato denunciato per aver perseguitato e aggredito l'ex compagna 17enne. Nei confronti del ragazzo è stato disposto il divieto di avvicinamento alla giovane, emesso dal Gip del Tribunale di Siena.

I fatti andavano avanti da tempo ma hanno avuto il culmine a marzo 2022. In quel caso il 22enne ha stretto i polsi della ragazza per prendere il telefono e guardarne il contenuto, per controllare amicizie o altre frequentazioni. Solo un passante è riuscito a evitare il peggio. La minorenne, ferita, è stata portata al pronto soccorso e se l'è cavata con cinque giorni di prognosi.

Dalle indagini della polizia è emerso che non era la prima volta in cui il 22enne, nel corso della loro relazione iniziata nell’aprile del 2021, le strappava il cellulare dalle mani per controllarlo.

In una circostanza, dopo averla accusata di averlo tradito con un suo amico, aveva minacciato di ammazzarlo, inviandole la propria posizione da Google Maps e la fotografia di casa dell’amico, facendole così credere che si stava recando da lui per picchiarlo ed ucciderlo. A questo si aggiungono i numerosi insulti nei confronti della giovane, peraltro minacciata di morte dopo il fatto di marzo.