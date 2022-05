Il video della Nuova 500 girato tra Pisa e il Teatro del Silenzio

Esce oggi “Tempo”, il nuovo singolo scritto e interpretato da Matteo Bocelli, figlio del Maestro Andrea, e colonna sonora della nuova campagna di comunicazione per il lancio della Nuova 500 “La Prima by Bocelli”. Si consolida così il forte legame tra FIAT e la musica, un connubio perfetto tra design, arte e creatività che esprime tutta l’eccellenza del Made in Italy nel mondo.

La Nuova 500 “La Prima by Bocelli” è la prima city car elettrica al mondo dotata della tecnologia “Virtual Venues” di JBL per un'esperienza audio senza paragoni. Per rendere il sistema audio JBL a misura del veicolo, FIAT si è avvalsa dell'esperienza del tenore vivente più popolare al mondo, il Maestro Andrea Bocelli.

«Matteo Bocelli rappresenta una nuova generazione di talenti musicali italiani e la sua nuova canzone è esattamente come la nostra Nuova 500: allegra, elegante, senza tempo e radicata nella cultura italiana. Sono felice che “Tempo” diventi la colonna sonora della Nuova 500 - dichiara Olivier Francois, CEO FIAT e CMO Stellantis -. E sono molto orgoglioso della scelta di Matteo di presentare la nostra 500 elettrica nel suo video musicale per guidarci con stile e in silenzio, attraverso la bellezza della sua terra, la Toscana».

«”Tempo” è stata una delle primissime canzoni che ho scritto l'anno scorso in Italia e me ne sono subito innamorato – ha dichiarato Matteo Bocelli, autore del brano -. È una canzone così divertente, con un ritmo veloce e allo stesso tempo commovente. Ci credo davvero tanto e spero che sia la colonna sonora di questa estate. Sono molto onorato che Fiat l’abbia scelta per la sua nuova campagna di comunicazione».

Diretto dal regista William9, il video ufficiale del brano vede la partecipazione della Nuova 500, elegante e innovativa, che scandisce il ritmo per una folle avventura attraverso la Toscana. Dopo che gli amici di Matteo interrompono la sua prova presso il Teatro Giuseppe Verdi di Pisa, si imbarcano in un viaggio vorticoso attraverso la regione in cui è cresciuto fino a raggiungere l’Opera di Manolo Valdes presso l’iconico Teatro del Silenzio a Lajatico, ammirando la bellezza naturale della terra e delle coste toscane.

La Toscana è stata scelta anche per presentare la Nuova Fiat 500 e altri due modelli.Forte dei Marmi per la precisione è il luogo di lancio della stampa internazionale per la Nuova 500 La Prima by Bocelli, serie speciale della Nuova 500 elettrica.

Nella cittadina turistica della Versilia dal 9 maggio è atteso l'arrivo di circa 150 giornalisti di varie testate non solo di settore ma anche televisive, quotidiani e riviste di stylelive, anche provenienti dall'estero che avranno l'occasione di provare due tra le nuove Fiat 500 X e Tipo Hybrid.