Bando contributi a sostegno dello sport a Cascina

È stato pubblicato il bando rivolto ai soggetti operanti nell’ambito dello sport, interessati ad ottenere dall’ente contributi a sostegno di eventi/progetti organizzati nel territorio comunale durante l’anno 2022.

“Questo contributo – sottolinea l’assessora allo sport Francesca Mori – è finalizzato all’organizzazione di eventi, tornei e giornate dello sport mirate a far conoscere alla cittadinanza le numerose eccellenze sportive presenti sul nostro territorio. Il bando prevede anche l’assegnazione di un punteggio per chi dimostrerà di avere la capacità di coinvolgere fasce di pubblico solitamente meno partecipi alle attività sportive, come anziani, persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale”.

Sono ammessi a partecipare al presente bando le associazioni, le organizzazioni, gli enti, i gruppi riconosciuti e gli altri soggetti privati, operanti nel settore di intervento dello sport, aventi la sede legale nel Comune di Cascina e che siano assenza di scopo di lucro.

Le domande di partecipazione al bando dovranno pervenire al protocollo del Comune di Cascina entro e non oltre il 31 maggio 2022, utilizzando esclusivamente i modello di istanza allegati al bando e reperibili sul sito del Comune.

Alla domanda dovranno essere allegati la scheda tecnica dell’evento/progetto, la scheda economica dell’evento/progetto, una copia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante, l’atto costitutivo e lo statuto dell’associazione. L’istanza di partecipazione potrà pervenire al Comune di Cascina preferibilmente per Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo protocollo@pec.comune.cascina.pi.it (oggetto: “Contributi Sport 2022”); in alternativa, tramite consegna a mano, in busta chiusa, all’Ufficio Protocollo del Comune di Cascina (Corso Matteotti 90) previo appuntamento telefonico ai numeri 050/719173-174 indicando il mittente e l’oggetto “Contributi Sport 2022”.

Fonte: Comune di Cascina - Ufficio Stampa