Energia, la nuova sfida: se ne parla con Parrini e Becattini a Sovigliana

Venerdì 13 maggio alle 21.30 alla casa del popolo di Sovigliana, Vinci si terrà un’assemblea pubblica sulle politiche energetiche del Paese. All’incontro parteciperanno il senatore Dario Parrini, presidente della commissione Affari costituzionali e il professor Lorenzo Becattini, docente di economia regionale all’Università di Firenze.

"L’assemblea-spiega Daniele Vanni, segretario del Pd Vinci- avrà lo scopo di approfondire le cause dell’attuale crisi energetica e di provare a confrontarsi sul futuro dell’Italia e dell’Europa sulle nuove strategie per l’approvvigionamento e la produzione di energia.

La guerra in Ucraina ha aggravato ulteriormente una situazione complicata. L’economia rischia una stagnazione, il costo del carburante e le bollette per famiglie ed aziende continuano a salire. In questo momento serve approfondire da una parte le misure che sta adottando il governo per affrontare l’emergenza e dall’altra le strategie per apportare nel lungo periodo un cambio di passo sulle politiche energetiche".

L’incontro è aperto al pubblico.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa