Paolo Montagnani sarà ancora il coach della Emma Villas Aubay Siena

La Emma Villas Aubay Siena ripartirà da coach Paolo Montagnani. Il tecnico che è arrivato a Siena nel corso della stagione appena conclusa è riuscito a conquistare la salvezza in Serie A2 anche attraverso un filotto di vittorie importanti e di spessore. La formazione biancoblu ha infatti vinto sei delle ultime sette partite giocate, con la perla ottenuta andando a centrare il successo al PalaParenti di Santa Croce sull’Arno, contro la compagine giunta poi fino alle semifinali dei playoff, nell’ultima giornata di regular season.

Una vittoria bella e netta, quella in territorio pisano, che ha dato ai senesi la certezza della salvezza matematica senza dover passare dai playout.

La Emma Villas Aubay intanto si sta riorganizzando, in vista di quella che sarà la prossima annata agonistica. Gabriele Cottarelli sarà il nuovo direttore sportivo del club, mentre Fabio Mechini sarà il vicepresidente ed il coordinatore generale. Il nuovo direttore commerciale e marketing è Vittorio Angelaccio.

Una figura centrale della struttura senese sarà ancora Paolo Montagnani, che verrà confermato come allenatore del team.

Nel corso della recente conferenza stampa da lui tenuta, il Presidente della Emma Villas Aubay Siena Giammarco Bisogno ha ricordato che coach Montagnani ha già il contratto con il team biancoblu anche per la prossima stagione, e ha poi aggiunto di avere già parlato con l’allenatore anche insieme a Cottarelli e Mechini e che lo staff ricalcherà in linea di massima quello della scorsa stagione. Per l’allestimento del roster, ha aggiunto il Presidente, la società sta lavorando per arrivare ad un rilancio con l’intento di costruire una squadra che possa permettere di lottare per piazzarsi nelle prime 4-5 posizioni del campionato.

Fonte: Ufficio Stampa & Staff Emma Villas Volley