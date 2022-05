Alterazioni della tiroide e gravidanza, a Siena un ambulatorio specifico

Le alterazioni del funzionamento della tiroide in gravidanza possono essere del tutto compatibili con una gravidanza serena grazie a una corretta diagnosi e trattamento. Proprio per rendere possibile e sicura la gravidanza delle mamme che soffrono di alterazioni della tiroide, all’Endocrinologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, diretta dalla professoressa Maria Grazia Castagna, è stato attivato un ambulatorio specifico dedicato alla presa in carico delle donne da prima del concepimento fino alla nascita del bambino.

«La tiroide è una delle ghiandole più importanti del nostro corpo - spiega la professoressa Castagna - e una corretta funzione tiroidea è fondamentale per il corretto avvio e prosecuzione di gravidanza e per un adeguato sviluppo fetale sia in termini neurologici che somatici. Inoltre, in caso di alterata produzione di ormoni tiroidei, in particolare ipotiroidismo o ipertiroidismo, ci può essere un aumentato rischio di complicanze sia per il bambino che per la mamma. La gravidanza stessa – prosegue Castagna - può alterare i valori degli esami, anche di settimana in settimana, e quindi è necessario un controllo periodico durante tutta la gravidanza. Con l’apertura di un ambulatorio dedicato - conclude la professoressa - ci promettiamo di garantire alle donne in età fertile la possibilità di effettuare lo screening tiroideo in previsione di gravidanza e di essere seguite per tutta la durata della gravidanza in caso di patologie tiroidee note o diagnosticate in corso di screening».

È possibile prenotare la visita con impegnativa del medico di base per “prima visita endocrinologica per disfunzione tiroidea in gravidanza” contattando il front-office dell’ambulatorio al numero 0577 585904, dalle ore 8 alle 19 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle ore 8 alle 14.

Fonte: AOU Senese - Ufficio stampa