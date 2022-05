Autolinee Toscane, restyling per la biglietteria di Firenze

La biglietteria di Autolinee Toscane si rifà il look. Questa mattina l’azienda che gestisce il TPL della Regione ha presentato i nuovi spazi rinnovati, moderni e confortevoli della biglietteria presso l’autostazione di Santa Caterina, nel centro di Firenze, dove passano bus urbani ed extraurbani.

Alla presentazione il Presidente di Autolinee Toscane Gianni Bechelli, l’Amministratore Delegato Jean-Luc Laugaa e il Direttore commerciale, marketing e tecnologie Andrea Buonomini. Presenti anche Cecilia del Re, Assessora ad ambiente, turismo e innovazione tecnologica del Comune di Firenze, e Fausto Merlotti, Consigliere regionale della Regione Toscana.

La nuova biglietteria - progettata dallo studio di Architettura Modourbano, specializzato nella progettazione di aree e uffici dedicati all’accoglienza del pubblico con soluzioni contemporanee e di design - è stata pensata allo scopo di avere uno spazio non solo funzionale, ma anche più accogliente e confortevole per gli utenti attraverso il restyling di colori, arredamento e attrezzature. Uno spazio rinnovato per accogliere al meglio gli oltre 5.000 passeggeri che ogni settimana passano dalla biglietteria di Santa Caterina.

“Questa attività di restyling è un pezzo di un mosaico più largo che stiamo componendo al fine di costruire una vera industria toscana del trasporto pubblico locale su gomma. Un percorso di cui le biglietterie sono parte essenziale” commenta Gianni Bechelli.

La biglietteria di Firenze arriva dopo quella inaugurata a Colle Val d’Elsa, una nuovissima biglietteria che ha fatto da modello per le successive, seguita dal restyling di quelle di Pisa, Pistoia. A queste, nei prossimi mesi, se ne aggiungeranno altre.

“Stiamo investendo 1 milione di euro in autofinanziamento per rinnovare e migliorare le varie biglietterie della Toscana – spiega Jean-Luc Laugaa – per rimetterle a norma e per avere spazi più funzionali e confortevoli sia per lavoratori che per i nostri utenti, ma anche perché in questa maniera possiamo offrire servizi più adeguati”.

Nella biglietteria sono presenti bacheche con informazioni, sedie e piccoli spazi per le attese. Sono presenti sportelli e 7 addetti che, servendo oltre 5.000 persone ogni settimana, oltre a svolgere la normale funzione di distribuzione di biglietti e abbonamenti agli utenti e di fornitura di informazioni di servizio su orari e corse, sono anche appositamente preparati ad assistere le persone che ne fanno richiesta nel processo di registrazione al sito.

Un servizio particolarmente utile per le persone che hanno meno dimestichezza con il digitale, modalità comunque molto utilizzata e che consente, sia dal sito at-bus.it che tramite l’app TABNET, di acquistare titoli di viaggio.

Nell’autostazione in Via Santa Caterina è presente anche una emettitrice automatica di biglietti. Ma, proprio per servire al meglio i passeggeri del servizio urbano ed extraurbano, nell’area di Santa Maria Novella sono comunque presenti ulteriori due emettitrici automatiche, posizionate nei pressi della Stazione ferroviaria: una all’interno della Stazione, a pochi passi dall’accesso di Via Alamanni, e una esterna alla Stazione, posizionata a fianco dell’accesso da Via Valfonda.

“I punti vendita sono un biglietto da visita per mostrare quello che sta diventando il trasporto pubblico su bus in Toscana – commenta Andrea Buonomini – In questi primi mesi di nuova gestione si sta mettendo a servizio dei passeggeri nuove strutture, nuovi mezzi e nuove strumentazioni, come l’itinerario con l’app di moovit o come le paline sullo smartphone tramite Telegram. La biglietteria fisica, come quella digitale presente su sito e Tabnet, sono strumenti di relazione diretta e quotidiana con i nostri clienti-utenti, a cui vogliamo e dobbiamo garantire facilità e accessibilità”.

La biglietteria di Firenze rimane aperta dal lunedì al sabato dalle 5.45 alle 20.20, con orario continuato. Mentre la domenica e i festivi (escluso Pasqua, Ferragosto e Natale) segue un orario continuato dalle 6.25 alle 20.00.

Fonte: Autolinee Toscane - Ufficio Stampa