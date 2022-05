Firenze Smart, Matteo Casanovi confermato Presidente

Si è riunita oggi l’assemblea dei soci di SILFI Spa -Firenze Smart, la società a totale partecipazione pubblica che vede come socio di maggioranza il Comune di Firenze. In occasione dell’approvazione del bilancio annuale (anno 2021) è stato riconfermato il Consiglio di Amministrazione uscente: Matteo Casanovi (Presidente), e i consiglieri Michela d’Angelo, Maria Cristina Giglioli, Simone Dal Pino e Alessandro Tarducci.

“Come Amministrazione Comunale auguriamo al Cda e al Collegio dei revisori di Firenze Smart appena riconfermati un buon lavoro per i prossimi tre anni di mandato” ha detto l’assessore alle partecipate Federico Gianassi. “In questi anni Firenze Smart ha raggiunto molti obiettivi: dopo la ripubblicizzazione dell’azienda e la fusione tra Silfi e Linea Comune, si è dato il via ad una stagione molto importante sugli investimenti per le luci a Led, che fanno tanto risparmio energetico, le telecamere, i semafori e tanto altro. Adesso tutti al lavoro per altre sfide innovative”.

Matteo Casanovi, commercialista fiorentino di 51 anni, è stato riconfermato: “Sono felice della fiducia accordata a me e a tutto il Consiglio di Amministrazione e sarà per me un onore portare a compimento il percorso di innovazione iniziato qualche anno fa e che ha portato la Silfi Spa, oggi Firenze Smart, a essere ancora di più al servizio dei cittadini. Siamo pronti e a disposizione per i progetti che ci attendono”.

A settembre 2021 SILFI Spa ha cambiato logo diventando Firenze Smart, il soggetto pubblico metropolitano che si occupa di erogare ai cittadini 24 ore su 24, 7 giorni su 7, servizi “intelligenti” che seguono in tempo reale i bisogni delle persone e del territorio.

Firenze Smart fornisce i tradizionali servizi relativi agli impianti del Comune di Firenze (tra cui la gestione dell’illuminazione pubblica, della rete semaforica, delle colonnine di ricarica dei mezzi elettrici, delle telecamere, della fibra proprietaria e dei pannelli a messaggio variabile), affiancando ad essi - in modo sempre più integrato ed efficace - il supporto a una ampissima gamma di servizi online rivolti ai cittadini dei Comuni soci: i pagamenti PagoPA, i sistemi informativi territoriali, il contact center metropolitano 055055, l’infomobilità, l’informazione di Florence Tv, le attività di comunicazione istituzionale, o i servizi del settore turistico-culturale come la Welcome Card e l’infrastruttura tecnologica delle biglietterie dei musei civici.

