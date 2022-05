Greve in Chianti 'live' su WhatsApp: parte il canale

Tutto ciò che accade a Greve in Chianti. Conoscerlo in tempo reale è facile e immediato con il nuovo canale di informazione WhatsApp che il Comune da oggi ha attivato per informare puntualmente la comunità attraverso un unico numero: 331 6277725. Si amplia e si diversifica la gamma dei canali informativi attivati dal Comune di Greve in Chianti, finalizzati a stabilire una forma di dialogo istantaneo e capillare rivolto ai cittadini. Nasce per la prima volta nel territorio chiantigiano un nuovo servizio gratuito, a costo zero per l’amministrazione comunale, che utilizza la piattaforma di messaggistica più diffusa al mondo, con l'obiettivo di promuovere una più ampia partecipazione dei cittadini alle diverse comunicazioni inviate dall'amministrazione comunale.

Il Comune di Greve in Chianti sbarca su WhatsApp nell’intento di incrementare la trasparenza informativa e rendere più accessibile la divulgazione delle informazioni di pubblica utilità e degli aggiornamenti di vario genere come servizi, progetti, interventi, lavori pubblici, scadenze, trasporti, viabilità, iniziative culturali, sociali, allerta meteo, stati di emergenza.

“Abbiamo deciso di affiancare ai tradizionali canali informativi, come il sito web e gli strumenti social, - dichiara l'assessore alla Comunicazione istituzionale Giulio Saturnini - un nuovo servizio che si propone di favorire la comunicazione tra ente e comunità agevolando e semplificando la vita dei cittadini attraverso uno degli strumenti più usati nella vita quotidiana anche da parte di coloro che non hanno familiarità e dimestichezza con le tecnologie informatiche, il PC e la rete internet”. “Ricevere tutte le news del comune in tempo reale – aggiunge - aiuterà a migliorare il grado di coinvolgimento nelle azioni e nelle iniziative comunali e ad informare su tutte le opportunità che può offrire il nostro territorio”. “Il servizio è scaturito da una riflessione e da un diverso punto di vista di fronte al quale ci siamo trovati a seguito della pandemia che ha evidenziato la necessità di creare una linea di comunicazione aperta ai cittadini ancora più diretta e tempestiva - precisa il sindaco Paolo Sottani - ora più che mai è importante moltiplicare i mezzi di informazione che si avvalgono delle tecnologie digitali e rendere partecipi tutte le fasce della popolazione, anche quelle più anziane, dunque ci auguriamo che a questo nuovo servizio aderisca un numero sempre più ampio di persone per tutelare quello che è il diritto all'informazione che riteniamo alla base di ogni forma di partecipazione democratica alla vita pubblica del paese”.

Il numero attivato dal Comune è funzionale solo all’invio di messaggi agli utenti iscritti al servizio di messaggistica ma non sarà abilitato a ricevere telefonate e messaggi in entrata. Per comunicare con l’amministrazione comunale o inviare segnalazione i cittadini sono chiamati ad utilizzare i tradizionali canali di comunicazione attivi quali telefono e posta elettronica. Inoltre, per garantire e tutelare la privacy dei cittadini iscritti al servizio, le comunicazioni saranno inviate a liste broadcast, ovvero gruppi in cui non è possibile visualizzare i numeri di chi ne fa parte. La comunicazione dunque è monodirezionale: dal Comune al cittadino che potrà ricevere i messaggi dopo essersi registrato al servizio. Accedere al nuovo numero di telefono WhatsApp è facilissimo. Basta salvare tra i propri contatti della rubrica il numero 331 6277725 e inviare un messaggio tramite WhatsApp con il testo Iscrizione.

Fonte: Comune di Greve in Chianti - Ufficio stampa