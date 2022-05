Hashish e cocaina dietro un cespuglio: arrestato pusher 21enne a Firenze

Un cespuglio lungo la pista ciclabile che costeggia il Mugnone in via Tartini trasformato in un nascondiglio di droga. Il presunto pusher, un 21enne di origine marocchina e incensurato, è stato fermato dagli agenti del commissariato di Rifredi impegnati in uno specifico servizio di contrasto al fenomeno dello spaccio nella zona, anche attraverso le tante segnalazioni fatte dai residenti.

Gli agenti in borghese hanno notato il ragazzo mentre nascondeva una busta di plastica dietro ad un cespuglio per poi proseguire in bici verso piazza Puccini. Dopo poco il 21enne si sarebbe incontrato con un cliente in piazza della Piccola, dove gli avrebbe venduto qualche grammo di hashish per 10 euro. I poliziotti, a quel punto, sono intervenuti arrestando il giovane pusher mentre il compratore è stato segnalato per uso personale di sostanze stupefacenti.

In manette lo spacciatore, gli agenti hanno proceduto al recupero della “merce”, grazie all’aiuto dell’unità cinofila, che ha permesso di recuperare la busta occultata nel cespuglio, contenente altri 24 grammi di hashish e 8 di cocaina.