Le Vie in Rosa al Lago dei Salici, iscrizioni aperte a Cerreto Guidi

Sono i giorni de Le Vie in Rosa che coinvolgono otto comuni del Circondario dell’Empolese Valdelsa a sostegno dell’Associazione ASTRO in favore del Centro Donna. In particolare Cerreto Guidi ospiterà presso il Lago i Salici, domenica 15 maggio, una passeggiata ad anello con guida dal lago a Torre e Cavallaia.

Il ritrovo al Lago dei Salici di Cerreto Guidi, alle ore 9,30; la partenza è invece prevista per le ore 10,15. La passeggiata ludico-motoria ha una lunghezza di circa 7Km con una durata prevista inferiore alle 2 ore. Il fondo è ben percorribile e la passeggiata non richiede una preparazione specifica.

Il costo di iscrizione è di 7 euro. In particolare a Cerreto Guidi le iscrizioni sono possibili, con relativo ritiro della T-shirt, presso uno dei seguenti punti: Brunetta abbigliamento, Edicola Carioca, Elisabeth abbigliamento, Emporio Meacci abbigliamento, Farmacia di Cerreto Guidi, Farmacia Lazzeretto, Gelateria l’Isabella, Forno d’Isabella, Nonchalance Vintage, Note Floreali, Ottica Il Caleidoscopio.

L’iscrizione è quindi molto importante per poter dare un contributo alla meritoria attività di Astro e del Centro Donna.

Da segnalare che al termine della passeggiata, a cui parteciperà l’assessore allo sport del Comune di Cerreto Guidi Moreno Costagli, è previsto, per chi lo voglia, un pranzo, sempre finalizzato alla raccolta di fondi.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa