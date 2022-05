Libro del prof empolese Guerrini ora tradotto in spagnolo

Ora c'è anche la traduzione in spagnolo del volume del professore empolese Mauro Guerrini "Dalla catalogazione alla metadatazione. Tracce di un percorso". Il libro, con la prefazione di Barbara Tillett e la postfazione di Giovanni Bergamin, è uscito in Italia nel 2020 a cura dell'Associazione Italiana Biblioteche e, vista la sua importanza, è stato ora anche tradotto per gli studiosi della Spagna e dell’America latina.

"Il libro - scrive nella prefazione Barbara Tillett - offre una panoramica dei cambiamenti che hanno riguardato gli standard catalografici e del grande lavoro di condivisione messo in atto dalle organizzazioni internazionali, in primo luogo dall’IFLA per conseguire l’ideale del controllo bibliografico universale, un concetto che continua a evolversi insieme alle capacità di documentazione e di condivisione dei dati bibliografici".

Mauro Guerrini, empolese, è professore ordinario di Biblioteconomia all’Università di Firenze dove coordina il Master biennale in Catalogazione, membro del Collegio di dottorato in Scienze storiche, curriculum Scienze del libro. Per l’IFLA è stato presidente del Comitato italiano del Congresso di Milano del 2009 e membro di commissioni e gruppi di lavoro, tra cui Cataloguing, ISBD Review Group, Subject Analysis, Bibliography, nonché del Planning Committee per la redazione dei Principi di catalogazione internazionali editi nel 2009. Ha fondato e dirige «JLIS.it». Già presidente dell’AIB e attualmente presidente del Collegio dei probiviri.