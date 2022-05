Il Comune di Cerreto Guidi, dopo il Concorso pubblico per l’assunzione di n. 7 istruttori amministrativi concluso a fine anno 2021, anche nel 2022 ha programmato ulteriori e nuove assunzioni e, a tal fine, ha pubblicato a fine aprile, 3 nuovi bandi di concorso, per la copertura di altrettanti posti a tempo pieno ed indeterminato.

Nello specifico, sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 26 aprile scorso, un bando per l’assunzione di un Dirigente dell’Area Tecnica, un bando per l’assunzione di un Istruttore direttivo tecnico (Architetto o Ingegnere) da assegnare all’Area Tecnica, ed un bando per un Istruttore tecnico informatico, da assegnare all’Area Amministrativa.

Tutti e tre i bandi di concorso sono aperti fino al 26 Maggio 2022; gli avvisi e la modulistica per presentare domanda sono pubblicati in homepage e nella specifica Sezione di Amministrazione Trasparente dedicata ai Bandi di concorso.

Gli avvisi completi e la modulistica sono scaricabili dal sito del Comune di Cerreto Guidi, all’indirizzo: https://cerretoguidi.trasparenza-valutazione-merito.it/web/albo/menu-trasparenza, Sezione “Bandi di Concorso”. La domanda di partecipazione va comunque compilata e presentata esclusivamente attraverso il nuovo servizio di Sportello Telematico Polifunzionale, identificandosi con SPID, CIE o CNS, e compilando on line il modulo richiesto, con allegato il pagamento della tassa di concorso effettuato attraverso il portale dei pagamenti pubblici PagoPA.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa